Смертник устроил теракт в Кабуле недалеко от американского посольства

В результате, по данным ведомства, погибли как минимум четыре человека, а еще трое получили ранения. Между тем министерство здравоохранения сообщает об одном погибшем и восьми пострадавших. Представитель полиции Кабула заявил о пяти погибших и девяти раненых.
Пока ни одна из террористических организация не взяла на себя ответственность за случившееся. Согласно подсчетам ООН, за первые шесть месяцев 2017 года в Кабуле более 200 человек погибли в результате терактов, а более 770 получили ранения.
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