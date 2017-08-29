Смертник устроил теракт в Кабуле недалеко от американского посольства

Смертник совершил самоподрыв в центре Кабула, недалеко от посольства США. Теракт произошел во вторник, 29 августа, у здания Kabul Bank, сообщило министерство внутренних дел Афганистана.
© AP / Scanpix

В результате, по данным ведомства, погибли как минимум четыре человека, а еще трое получили ранения. Между тем министерство здравоохранения сообщает об одном погибшем и восьми пострадавших. Представитель полиции Кабула заявил о пяти погибших и девяти раненых.

Пока ни одна из террористических организация не взяла на себя ответственность за случившееся. Согласно подсчетам ООН, за первые шесть месяцев 2017 года в Кабуле более 200 человек погибли в результате терактов, а более 770 получили ранения.

Deutsche Welle
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