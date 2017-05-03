Смертник атаковал военную колонну НАТО в Кабуле

О восьми погибших Би-би-си сообщил представитель правительства. Еще 25 человек были ранены. В основном это местные жители.

Официальный представитель миссии НАТО капитан ВМС США Билл Сальвин сообщил Рейтер, что ранения получили трое американских военнослужащих. Он уточнил, что бронетранспортеры смогли вернуться на базу после атаки.

Взрыв прогремел в Кабуле неподалеку от посольства США в утренний час пик, передает агентство Франс пресс.

Целью атаки стала колонна бронетранспортеров миссии НАТО в Афганистане. Этот район - один из самых оживленных в столице Кабула, уточняет Рейтер.

Взрыв уничтожил или повредил несколько автомобилей, которые находились рядом с проезжающим конвоем.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее афганские талибы угрожали атаками на иностранных военных, находящихся в стране. Они объявили о весеннем наступлении на позиции противника на прошлой неделе, пишет Рейтер.

В конце апреля талибы напали на военную базу под Мазари-Шарифом. Число жертв среди афганских военных тогда оценивалось до 200 человек.

Боевики, переодевшись военными, застигли военных врасплох. Атака произошла в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Нападавшие также убили солдат, находившихся в столовой.

Талибы заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.

В Афганистане после нападения на базу под Мазари-Шарифом был объявлен национальный траур. Министр обороны Афганистана и начальник генштаба ушли в отставку после нападения "Талибана".

В начале марта более 30 человек погибли и свыше были 50 ранены в результате нападения боевиков на крупнейший военный госпиталь в Кабуле. Тогда ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство" (запрещено в России и других странах). Боевики тогда переоделись врачами.