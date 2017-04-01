Смертельная карусель: короткая жизнь лидеров сепаратистов Донбасса

Три года назад начался звездный час таких людей, как Владимир Макович. Когда в апреле 2014 года пророссийские сепаратисты в Донецке провозгласили "народную республику", в захваченном здании обладминистрации он зачитывал "декларацию независимости". Малоизвестный Макович, который со своей седой бородой был похож на православного священника, стал вице-спикером "Верховного совета", но уже через полгода отошел на задний план. О нем снова вспомнили, когда Макович умер 12 марта. Как было сказано - от опухоли мозга. Ему было 54.

Смерть из засады

Список остающихся в живых и активных лидеров сепаратистов первой волны снова сократился. Многие были убиты, как Михаил Толстых, известный по позывному "Гиви". В феврале его кабинет под Донецком обстреляли из огнемета.

За несколько месяцев до этого в лифте был взорван Арсен Павлов, он же "Моторола". Павлов был, возможно, самым известным россиянином, воевавшим на востоке Украины с начала конфликта. Руководители "ДНР" обвинили в обоих покушениях "украинских диверсантов", Киев это опроверг.

На Украине в таких случаях часто указывают на Москву и говорят о "чистках". За три года около десятка лидеров сепаратистов погибло от нападений из засады. У Сергея Таруты, депутата украинского парламента, на этот счет свое объяснение. "Идет борьба за бизнес, - считает Тарута, сам бывший крупный донецкий промышленник. - Отжимают склады, предприятия, не делятся и выясняют отношения при помощи автоматов". По его словам, если кто-то из боевиков "ведет себя не по инструкции", происходит его "стерилизация". Тарута с марта по октябрь 2014 года занимал должность главы Донецкой обладминистрации.

Больное сердце в 46 лет

Некоторые известные лидеры сепаратистов неожиданно умерли от болезней, например Валерий Болотов. Сообщалось, что первый глава "Луганской народной республики" скончался в январе в своей московской квартире в возрасте 46 лет, по официальной версии - от острой сердечной недостаточности. Некоторые СМИ сообщали о подозрении на отравление. Болотов ушел в отставку на пике войны, в августе 2014 года, и с тех пор вел малозаметную жизнь в России.

"Есть мнение, что Болотов ушел из-за конфликтов с российскими кураторами и военными, которые заставляли обстреливать своих же", - говорит Александр Еременко, преподаватель Восточноукраинского национального университета, который вместе с вузом переехал из Луганска в Северодонецк. По его словам, у Игоря Плотницкого, сменившего Болотова, таких проблем не было. Россия отрицает военную поддержку "ДНР" и "ЛНР".

Геннадий Цыпкалов был еще моложе, ему было 43, когда осенью 2016 года, как сообщили из Луганска, он покончил в собой в СИЗО. Его обвиняли в подготовке переворота. И в этом случае звучали предположения об убийстве. Цыпкалов был заместителем Болотова и "премьер-министром". С украинской стороны некоторые вспоминают о нем как о "самом адекватном представителе той власти".

Личных контактов не было, признает Ярослав Галас, пресс-секретарь бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля. Но представители Киева договаривались с руководителями сепаратистов по факсу о прекращении огня, например, для выезда ремонтных бригад. По словам Галаса, Цыпкалов держал слово.

Россияне начинают…

Были ли эти и другие смерти лидеров сепаратистов целенаправленной акцией Москвы, сказать трудно, отмечает Сергей Гармаш, шеф-редактор портала "ОстроВ". Сам он из Донецка и сейчас живет в Киеве. Журналист не исключил, что в случае с "Гиви" это могла быть Служба безопасности Украины (СБУ). Если же за этим стоит Россия, то она "убрала не свидетелей, а соперников в установлении контроля над регионом".

В кадровой политике "ДНР" и "ЛНР" есть закономерность, считает Гармаш. Москва убрала "явных россиян" и "явных сторонников присоединения к России". К первой группе Гармаш отнес Игоря Гиркина, известного как "Стрелков", и Александра Бородая.

Гиркин, которого СМИ называют бывшим сотрудником российских спецслужб, был "министром обороны" в Донецке до августа 2014 года и гордился тем, что "нажал спусковой крючок войны". "Премьер-министром" тогда был российский политтехнолог Александр Бородай. В Луганске его коллегой был также россиянин, москвич Марат Баширов.

…и уходят

Это был короткий период, когда россияне в Донбассе были на виду. Когда война полыхала в полную силу, все трое вернулись домой, передав посты тем, кто родился или вырос на Украине. Среди тех лидеров сепаратистов, кого отодвинули от власти, Гармаш вспомнил Андрея Пургина.

В Донецке он был "заместителем премьера" и был неожиданно смещен в 2015 году. "Пургина убрали после того, как была засвечена информация, что он организовывает референдум о присоединении к России", - объясняет журналист. Сам Пургин такие планы отрицал.

Скрытый контроль

Сегодня, как и три года назад, "народные республики" находятся под контролем России, уверены Гармаш и Тарута, которые в этом разделяют точку зрения Киева. Тарута оценил влияние Москвы в 95 процентов: "Россия определяет главную политическую линию, но остается коридор, чтобы манипулировать, грабить, зарабатывать огромные деньги".

Москва не выставляет свое влияние в Донецке и Луганске напоказ, констатируют собеседники. Украинские СМИ во вторник, 28 марта, сообщили о визите в Луганск помощника российского президента Владислава Суркова. Пресс-секретарь Кремля не стал отвечать на вопрос, имел ли место визит.

На Украине многие уверены, что российские "кураторы" на местах есть на всех уровнях в "ДНР" и "ЛНР", но держатся они в тени. Такие люди, как Александр Казаков, которого Гармаш называет влиятельным московским советником донецкого лидера Александра Захарченко, редко появляются на публике. Казаков раньше жил в Латвии, из-за пророссийской деятельности у него был конфликт с латвийскими властями, и в 2004 году его по формальной причине выслали из страны.

Пожалуй, самого известного россиянина в Донецке сейчас зовут Захар Прилепин. Известный и на Западе писатель в феврале раскрыл секрет, что он - замкомандира батальона в "ДНР". На Украине некоторые обозреватели полагают, что роль Прилепина - заполнить пустоту, которая образовалась после убийства известных полевых командиров.