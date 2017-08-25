Смерть на Монблане: ледник вскрыл трагедию 20 лет спустя

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bbcrussian.com
пятница, 25 августа 2017 г. 09:57
Альпинист обнаружил на одном из ледников Монблана останки трех человек. Предположительно, речь идет об альпинистах, более 20 лет назад пытавшихся взойти на Монблан.
© Reuters / Scanpix

"Ледник постоянно движется и мы можем сказать, что смерть наступила где-то в 1995 году", — говорит представитель спасательной службы региона Валле д'Аоста. Нашел останки на итальянской стороне горного массива французский альпинист. О находке он рассказал итальянской полиции.

По информации La Repubblica, альпинист нашел рядом с останками кошелек с немецким удостоверением личности, выданным в 1995 году 23-летнему молодому человеку. Альпинисты могли сорваться с острого ребра пика Бионассе, по которому пролегает один из маршрутов на Монблан.

В массиве Монблана 11 вершин выше 4000 метров. В последние дни, в разгар летнего сезона в Альпах, спасатели не раз сообщали о гибели альпинистов — среди погибших альпинисты из Чехии, Южной Кореи, Украины и Германии.
Подобные находки не редкость в горах, но по мере таяния ледников их будет все больше, предупреждают специалисты.

В июле этого года в швейцарских Альпах на тающем леднике обнаружили замерзшие останки семейной пары, пропавшей без вести в Альпах 75 лет назад.

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