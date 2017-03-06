Следствие подтвердило подозрения в адрес президента Южной Кореи

bbcrussian.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 12:47
Президент Южной Кореи Пак Кын Хе вместе со своей со своей близкой подругой и советником Чхве Сун Силь получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов, утверждают следователи.
Pietų Korėjos prezidentė Park Geun-hye
© Reuters/Scanpix

По оценке особой следственной комиссии, президенту и ее подруге удалось получить от компании Samsung около 120 млн долларов. Также следователи обнаружили находящиеся в собственности семьи Чхве активы общей стоимостью около 236 млн долларов. Однако следствие не утверждает, что все эти активы были приобретены незаконно.

"Расследование достигло только половины из того, что планировалось, из-за ограниченных временных рамок и нежелания находящихся под следствием сотрудничать", - цитирует агентство Ренхап представителя следствия.

Пак злоупотребляла полномочиями, действуя в интересах вице-президента и фактического главы корпорации Samsung, Ли Чжэ Ёна, считает следствие. В частности, утверждает оно, Пак обеспечила положительный исход правительственного голосования по слиянию двух связанных с Samsung компаний, хотя по официальным прогнозам слияние должно было привести к серьезным убыткам. Подобных эпизодов в материалах расследования несколько.

Кроме того, говорится в заявлении следствия, президента обвиняют в том, что она инициировала составление "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.

Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь также подозреваются в незаконном использовании мобильных телефонов, зарегистрированных на чужие имена. Помощнику президента, который, по мнению следствия, приобрел сим-карты для Пак Кын Хе и ее подруги, уже предъявлены обвинения.

Формально Пак Кын Хе остается президентом, однако в декабре она была отстранена от должности после того, как парламент проголосовал за ее импичмент.

С новым заявлением следователей статус президента Пак как подозреваемой в коррупционном скандале еще раз подтверждается. Комиссия вскоре должна передать материалы расследования в прокуратуру. Дальнейший ход дела будет зависеть от того, удастся ли прокурорам допросить Пак Кын Хе и как пойдет допрос.

Ли Чжэ Ён был арестован в середине февраля из-за обвинений в коррупции. Южнокорейская прокуратура заявила, что ему будут предъявлены обвинения в даче взяток и растрате.

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