Скупать земли Латвии разрешат лишь иностранцам, хорошо владеющим госязыком

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rus.DELFI.lv
четверг, 18 мая 2017 г. 18:15
В четверг, 18 мая, Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил поправки к закону о приватизации земли в сельской местности. Нововведения устанавливают для покупателей сельхозугодий в Латвии еще более высокие требования к владению государственным языком.
Latvian falg
© Shutterstock nuotr.

Согласно законопроекту, иностранцы, покупающие землю в сельской местности, должны владеть госязыком по меньшей мере во 2-й степени уровня В. Это означает умение разговаривать на госязыке на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты разного содержания, писать необходимые для работы документы и развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимать и понимать произносимые в естественном темпе тексты на различные темы.

Как сообщалось, ранее президент Латвии Раймонд Вейонис вернул в Сейм на повторное рассмотрение поправки к закону о приватизации земли в сельской местности.

Президент указал, что включенные в поправки требования противоречат друг другу, а также другим законам, сообщили ранее агентству LETA в президентской канцелярии.

Принятые Сеймом 23 марта поправки предусматривают изменения в условиях покупки сельхозугодий для физических и юридических лиц. Вейонис считает принятые поправки противоречивыми, что заставляет усомниться в возможности их эффективного применения.

Приняв поправки, Сейм устранил предыдущие возражения Еврокомиссии по поводу установленных для покупателей сельхозугодий требований о необходимости соответствующего опыта или образования. Тем не менее, включенные в закон новые требования создают противоречия, указывает президент.

Сейм 23 марта в окончательном чтении принял поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, согласно которым, покупать сельскохозяйственные земли в Латвии могут только люди, владеющие латышским языком в первой степени уровня А.

Введено еще одно требование для лиц, желающих купить сельскохозяйственные земли — нужно суметь на государственном языке рассказать о дальнейшем использовании земли и ответить на вопросы муниципальной комиссии.

Цель закона — ограничить покупку земли иностранцами, не живущими постоянно в Латвии.

Предусмотрено также, что самоуправления смогут сдавать в аренду сельскохозяйственные земли с правом выкупа. Землю можно выкупать на четвертый год, а сдавать в аренду на срок до 12 лет с арендной платой 4,5% от кадастровой стоимости. На выкуп может претендовать физическое лицо, которое начало хозяйственное использование земли в течение года после заключения договора об аренде.

Исключена норма о том, что по крайней мере один владелец или работник юридического лица, покупающего сельскохозяйственную землю, должен иметь профессиональное образование. Против этой нормы возражала Еврокомиссия.

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Скупать земли Латвии разрешат лишь иностранцам, хорошо владеющим госязыком (2)

Latvian falg
В четверг, 18 мая, Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил поправки к закону о приватизации земли в сельской местности. Нововведения устанавливают для покупателей сельхозугодий в Латвии еще более высокие требования к владению государственным языком.

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