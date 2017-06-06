Скотленд-Ярд назвал имена двух исполнителей теракта в Лондоне

Все трое нападавших были убиты полицейскими. Имя третьего участника нападения пока не называется.
По данным полиции, Батт был родом из Пакистана и имел британский паспорт. Происхождение Редуана пока остается неясным. Сам он называл себя марроканцем и ливийцем, а также использовал разные даты рождения и имена.
Батт работал в компании Auriga (управляет системой ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken), а до октября 2016 года шесть месяцев работал стажером в службе поддержки клиентов лондонского метрополитена.
"Хурам Шазад Батт был известен полиции и МИ-5. Однако никаких данных о том, что данное нападение планировалось, не было. Другой нападавший Рашид Редуан ранее спецслужбам известен не был", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда.
Как сообщалось, на всех троих нападавших были фальшивые пояса смертников. Судя по фотографиям в социальных сетях, на теле одного из мужчин были закреплены предметы, похожие на баллончики, которые можно принять за самодельные взрывные устройства.
Вечером в субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими.
В результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые. На вечер понедельника 18 пострадавших остаются в критическом состоянии.
В настоящее время по подозрению в причастности к нападению задержаны 11 человек.
- Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в результате атаки пострадали граждане разных стран
- В официальном заявлении полиции говорится, что восемь офицеров полиции сделали в общей сложности 46 выстрелов в сторону нападавших
- Источники в Дублине заявили, что один из нападавших имел при себе удостоверение личности, выданное в Ирландии
- Премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил, что нападавший не находился под наблюдением полиции
- 11 человек были задержаны во время операции в Ньюэме и Баркинге на востоке Лондона
- Предполагается, что в одном из мест, где проводились обыски и аресты, жил один из нападавших
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что среди погибших есть гражданин Франции
- 5 июня в 18 часов в Поттерс Филд Парке около Лондонского моста началась церемония памяти жертв субботней атаки