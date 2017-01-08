Скончался соратник Фиделя, глава МВД Кубы генерал Гондин

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bbcrussian.com
воскресенье, 8 января 2017 г. 18:10
После продолжительной болезни на 79-м году жизни скончался министр внутренних дел Кубы Карлос Фернандес Гондин.
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

Генерал Гондин был соратником Фиделя Кастро, он принимал участие в кубинской революции и был одним из основателей коммунистической партии Кубы.

Он также был одним из руководителей операции против вторжения американских войск в Заливе Свиней в 1961 году и возглавил военное участие Кубы в гражданской войне в Анголе.

На посту главы МВД он контролировал правоохранительные и разведывательные силы страны.

Сам Фидель Кастро умер 26 ноября прошлого года в возрасте 90 лет. В 2008 году он передал полномочия по управлению страной своему брату Раулю.

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