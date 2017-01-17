Скончался последний побывавший на Луне человек Юджин Сернан

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NEWSru.com
вторник, 17 января 2017 г. 09:21
В США в возрасте 82 лет скончался американский астронавт в отставке Юджин Сернан — последний человек, стоявший на поверхности Луны, сообщает корпорация NASA на своей странице в Twitter.
Eugenas Cernanas
© AP/Scanpix

Сернан, родившийся 14 марта 1934 года в Чикаго (штат Иллинойс), был в космосе трижды: в качестве второго пилота "Джемини-9А" в июне 1966 года, как пилот "Аполлона-10" в мае 1969 года, и как командир "Аполлона-17" в декабре 1972 года.

14 декабря 1972 года он ступил на поверхность Луны — с тех пор подобных миссий человечество не проводило.

Сернан известен еще и тем, что во время миссии "Аполлон-10" он и другие члены команды смогли записать странные свистящие звуки, раздававшиеся с темной стороны Луны.

В феврале прошлого года были обнародованы записи переговоров об этом между Сернаном и его коллегой Джоном Янгом. Астронавты обсуждали, в частности, нужно ли им рассказывать об услышанном руководству NASA, поскольку они опасались, что им не поверят и больше не будут отправлять в космос.

По мнению экспертов, необычные звуки, вероятно, были вызваны заряженными частицами, которые привели к помехам в радиосвязи.

NEWSru.com
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