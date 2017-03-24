Скончался еще один раненый во время нападения в Лондоне

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bbcrussian.com
пятница, 24 марта 2017 г. 10:50
Число жертв нападения в Лондоне выросло после того, как в больнице скончался 75-летний мужчина, раненый накануне в ходе террористического нападения у здания британского парламента.
© Sipa / Scanpix

Имя погибшего пока не называется.

Накануне в результате теракта в центре Лондона погибли двое прохожих и полицейский. Совершивший нападение был застрелен полицией.

Ответственность за эту акцию взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Полиция сообщила, что мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона, звали Халид Масуд. Ему было 52 года, он уроженец английского графства Кент.

Масуд был известен полиции: в прошлом его привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка.

В первый раз Масуд был осужден в 1983 году за повреждение имущества, а в последний - в 2003 году за незаконное владение холодным оружием.

Помимо этого полиция объявила об аресте семерых человек в связи с нападением.

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