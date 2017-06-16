Скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни, сообщает официальный твиттер партии Христианско-демократический союз, в которой он состоял.

Как уточняет немецкий таблоид Bild, бывший канцлер умер у себя дома в немецком городе Людвигсхафен. Причины смерти Коля не сообщаются.

Известно, что в последние несколько лет у него возникали проблемы со здоровьем: в 2015 году он попал в реанимацию после операции на кишечнике, но сумел оправиться.

Гельмут Коль, которого называют "отцом объединения", занимал пост канцлера Германии дольше всех своих предшественников или преемников - с 1982 по 1998 годы.

Он был у власти в ФРГ во время окончания холодной войны и объединения Германии, а также стал первым канцлером объединенной страны.

Также вместе с президентом Франции Франсуа Миттераном он заложил фундамент единой европейской валюты евро.

Коль был известен как сторонник налаживания отношений с россией и как друг первого российского президента Бориса Ельцина. Даже после того, как оба оставили свои должности, они периодически встречались и даже ездили на рыбалку.

Коль в 1998 году поддержал расширение "большой семерки" до "восьмерки" за счет включения в нее России, а уже после аннексии Крыма в 2014 году резко раскритиковал Запад за его реакцию на случившееся и призвал отказаться от международной изоляции России.