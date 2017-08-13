Скарамуччи: некоторые в Белом доме хотят "избавиться" от Трампа

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, покинувший пост через 10 дней после назначения, дал первое интервью после увольнения. В разговоре с ABC News он заявил, что в Белом доме есть люди, которые стремятся избавиться от Дональда Трампа.

"Что сейчас происходит в Вашингтоне: президент не является представителем политического истеблишмента, поэтому по какой-то причине люди приняли решение, что хотят избавиться от него", - сказал Скарамуччи ведущему телеканала Джорджу Стефанопулосу.

По словам Скарамуччи, в Вашингтоне, в том числе в Белом доме, есть представители, которые "не обязательно содействуют интересам президента или его повестке".

Журналист попросил бывшего главу пресс-службы Трампа назвать конкретные имена. По словам Скарамуччи, он уже "назвал несколько имен", после чего в Белом доме произошли стратегические перестановки.

Скарамуччи также отметил, что Трампу необходимо привлечь к работе "больше лоялистов", чтобы продолжать работать по своей повестке.

После назначения в Белый дом бывший финансист Энтони Скарамуччи сразу же оказался в центре скандала.

Директор по коммуникациям в телефонном разговоре с репортером нецензурно высказался о двух коллегах: бывшем главе администрации Райнсе Прибусе, и советнике президента Стива Бэннона.

В итоге он был уволен через 10 дней после своего назначения: главе пресс-службы удалось проработать с 21 июля по 1 августа.

Скарамуччи позднее объяснил, что думал, что общается с репортером не под запись.

Прибус и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер уволились после назначения Скарамуччи.