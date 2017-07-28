Скарамуччи назвал главу аппарата Белого дома шизофреником

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bbcrussian.com
пятница, 28 июля 2017 г. 11:15
Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи объяснил нецензурную брань в адрес своих коллег тем, что он иногда использует "сочные выражения". Он пообещал, что такое больше не повторится, передает Deutsche Welle.
Anthony Scaramucci
© Reuters / Scanpix

После назначения бывшего банкира Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома в окружении президента Дональда Трампа дело дошло до открытых конфликтов.

Журнал The New Yorker сообщил в четверг, 27 июля, что Скарамуччи отозвался о главе аппарата Трампа Ринсе Прибасе и главном стратеге Белого дома Стиве Бэнноне в непечатных выражениях.

В беседе с журналистом издания он назвал Прибаса "параноидальным шизофреником", а Бэннона обвинил в том, что он использует силу Трампа в своих целях, сопровождая свою речь нецензурными словами.

Позднее Скарамуччи объяснил в Twitter, что иногда использует "сочные выражения", пообещав впредь не употреблять их при общении в подобном формате. "Я сделал ошибку, доверившись репортеру. Это не повторится", - написал он.

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Скарамуччи назвал главу аппарата Белого дома шизофреником (6)

Anthony Scaramucci
Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи объяснил нецензурную брань в адрес своих коллег тем, что он иногда использует "сочные выражения". Он пообещал, что такое больше не повторится, передает Deutsche Welle.
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