Скарамуччи назвал главу аппарата Белого дома шизофреником

После назначения бывшего банкира Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома в окружении президента Дональда Трампа дело дошло до открытых конфликтов.

Журнал The New Yorker сообщил в четверг, 27 июля, что Скарамуччи отозвался о главе аппарата Трампа Ринсе Прибасе и главном стратеге Белого дома Стиве Бэнноне в непечатных выражениях.

В беседе с журналистом издания он назвал Прибаса "параноидальным шизофреником", а Бэннона обвинил в том, что он использует силу Трампа в своих целях, сопровождая свою речь нецензурными словами.

Позднее Скарамуччи объяснил в Twitter, что иногда использует "сочные выражения", пообещав впредь не употреблять их при общении в подобном формате. "Я сделал ошибку, доверившись репортеру. Это не повторится", - написал он.