Скапаротти просит больше танков для сдерживания России в Европе

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Deutsche Welle
среда, 3 мая 2017 г. 13:21
Россия становится все более агрессивной, поэтому в Европе необходимо усилить бронетанковые войска, заявил командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти.
© ELTA (D. Labučio nuotr.)

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти призвал США отправить в Европу больше военнослужащих и бронетехники для сдерживания "все более

"У России в этом регионе не только легкая, но и тяжелая техника <…> Нам нужно больше бронетанковых войск, чтобы быть уверенным, что у нас достаточно сил для сдерживания России", - заявил американский генерал на заседании подкомитета Сената США по бюджетным ассигнованиям во вторник, 2 мая.

Скапарротти также призвал сенаторов подумать об отправке в Европу дополнительных "сил поддержки", в том числе инженерных и авиационных бригад.

Американский генерал уже многократно призывал США к более решительным действиям по сдерживанию "агрессивного поведения России". Только в марте он указывал на необходимость переброски в Европу дополнительных войск, техники и боеприпасов.

В настоящее время США имеют в Европе около 62 тысяч военнослужащих. В период холодной войны их численность в Европе достигала 300 тысяч.

Deutsche Welle
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