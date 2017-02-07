СК начал проверку по сообщениям об отравлении Кара-Мурзы-младшего

4 февраля сообщалось о проверке, начатой следственным отделом по району Хамовники, в связи с госпитализацией журналиста. Сообщалось, что ему делается "искусственная вентиляция легких, гемодиализ и иные процедуры".
Как говорил член бюро федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин, это произошло незадолго до того, как Кара-Мурза должен был вылететь в США к семье.
Близкий друг Кара-Мурзы публицист и политтехнолог Станислав Белковский 2 февраля в эфире программы "Паноптикум", выходящей на телеканале "Дождь", заявил, что Владимир Кара-Мурза" "умирает" и призвал всех верующих молиться за него.
"Это величайший талант нашего века, и сегодня он умирает потому, что Россия отторгает такие таланты. Я очень опечален этой ситуацией. Я очень надеюсь, что он выживет", - сказал Белковский.
Журналист остается в тяжелом состоянии в Городской клинической больнице имени Юдина (бывшей ГКБ N 7). Он поступил туда 2 февраля утром после приступа стенокардии и снижения давления.
Соведущий программы Александр Невзоров отметил, что в этой больнице "вполне приличные специалисты", на которые можно положиться.
Владимир Кара-Мурза попал в реанимацию в Москве с теми же симптомами, что и в позапрошлом, 2015 году. По словам его супруги, врачи поставили ее мужу официальный диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом". В 2015 году его госпитализировали с диагнозом "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Пострадавший несколько дней находился в искусственной коме. Поправившись, журналист заявил в полицию, что его отравили, но правоохранительные органы так и не стали расследовать инцидент.