Двое украинских военных погибли, десять ранены и четверо получили травмы, сообщается в сводке пресс-центра штаба Антитеррористической операции на востоке Украины за 1 февраля.

Силы сепаратистов продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя системы залпового огня "Град", 152 и 122-миллиметровую артиллерию, а также танки, сообщает УНИАН.

Сепаратистами было осуществлено несколько попыток атаковать позиции вооруженных сил Украины, однако, получив отпор, они были вынуждены отступать.

Несмотря на договоренности, вечером сепаратисты вновь обстреливали позиции украинских силовиков в районе Авдеевки в Донецкой области Украины.

Сепаратисты не впустили наблюдателей ОБСЕ

Сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" не пустили в город Ясиноватая наблюдателей Специальной мониториноговой миссии ОБСЕ вместе с первым заместителем главы миссии Александром Хугом, пишет zn.ua

"Командир так называемой "ДНР" "Злой" воспрепятствовал доступу патруля СММ с А.Хугом в Ясиноватую", - сказано в сообщении в Тwitter СММ ОБСЕ.

Сообщается, что Хуг имел договоренность с Совместным центром координации и контроля (СЦКК) побывать в Ясиноватой для контроля начала работ по восстановлению электроснабжения донецкой фильтровальной станции. Она снабжает водой Авдеевку, Донецк и Ясиноватую.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке.

В Минске призвали немедленно прекратить огонь

Трехсторонняя контактная группа в Минске приняла заявление с призывом к полному прекращению огня в районе Авдеевки, сообщил специальный представитель действующего главы ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Контактная группа призывает в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения, к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", - сказал Сайдик 1 февраля, пишет zn.ua

Отмечается, что Контактная группа призвала обеспечить безопасный надежный доступ для наблюдателей СММ ОБСЕ. "Также достигнута договоренность об оказании содействия гуманитарным усилиям по восстановлению ввода и энергоснабжения, а также отопления, включая ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры", - добавил Сайдик.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке.

Украина призвала Совет Европы усилить давление на Россию

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном постоянным представительством Украины при Совете Европы. Отмечается, что Украина инициировала обсуждение ситуации на Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы, сообщает УНИАН.

В заседании приняли участие делегации государств-членов Совета Европы, генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Войцех Савицкий.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица привлек внимание Комитета министров к гуманитарному кризису, который разворачивается в районе Авдеевки и Ясиноватой, и усилиям правительства Украины, волонтеров и Красного Креста по оказанию помощи гражданскому населению.

«Украинская сторона подчеркнула, что Российская Федерация осуществляет эффективный контроль за действиями террористов т.н. «ДНР» и отметила, что в течение трех последних дней российско-террористические силы массово использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие и игнорировали призывы Украины к прекращению огня», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что особое внимание Украина уделила развертыванию российскими чиновниками и СМИ пропагандистской операции, основанной на фейковых новостях, чтобы обвинить Украину в эскалации конфликта.

«В связи с этим было отмечено, что аналогичный фирменный почерк России по искажению реальности для прикрытия своих агрессивных военно-политических целей наблюдался и в украинском Дебальцево, и в сирийском Алеппо, и во время нападения на Грузию в 2008 году», - сказано в пресс-релизе.

Украина призвала Совет Европы усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии в Украине и обеспечения полного выполнения Россией Минских договоренностей.

Ключевые сигналы генерального секретаря и ряда делегации государств-членов Совета Европы касались необходимости немедленного прекращения огня, создания условий для преодоления гуманитарного кризиса и безальтернативности выполнения Минских договоренностей, отмечается в пресс-релизе.

«Убежден, что Россия не будет довольна тем, что услышала сегодня от государств-членов Совета Европы во время заседания Комитета министров. Солидарность с Украиной остается высокой, а это сужает пространство для маневров Москвы. Мы и в дальнейшем будем активно работать в Совете Европы на опережение, чтобы не допустить ослабления давления на Россию», – отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба по итогам заседания Комитета министров.

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: с 29 января сепаратисты ведут массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма.

Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам. Из-за обстрелов нарушено водо-,тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод.

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать официальный визит в Германию. Глава государства поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также инициировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.