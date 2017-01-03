Сирийские повстанцы замораживают переговоры об участии в мирной конференции

Несколько сирийских повстанческих группировок заявили, что замораживают переговоры о своем участии в мирной конференции в Казахстане, обвинив силы Асада в нарушении режима прекращения огня.

В заявлении говорится, что повстанцы строго придерживаются условий перемирия, однако правительственные силы при поддержке иранских союзников многократно нарушали их в пригородах Дамаска - Восточной Гуте и в долине Вади-Барада.

Повстанцы заявили, что выйдут из соглашения о перемирии, если силы Асада попытаются использовать его, чтобы отбить территории у повстанцев.

Мирные переговоры, как ожидается, должны начаться в этом месяце в Астане.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией.

Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.

С полуночи 30 декабря соглашение о перемирии вступило в силу.

Оно не касается некоторых группировок, в том числе запрещенных в России и ряде других стран "Исламского государства" и "Джабхат Фатех аш-Шама".