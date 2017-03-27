Сирийские повстанцы захватили аэродром под Раккой

Оппозиционное президенту Сирии Башару Асаду объединение "Силы демократической Сирии" (SDF), действующее при поддержке США, одержало важную победу. При наступлении на последний крупный оплот террористической группировки "Исламское государство" в Сирии - город Ракка -бойцы SDF сумели занять военный аэродром Табка, который с 2014 года находился под контролем джихадистов.

Об этом сообщил в воскресенье, 26 марта, представитель SDF. Он также рассказал, что сейчас на территории аэродрома проводится разминирование. Аэродром находится в 50 километрах к западу от Ракки.

Успех во время военной операции на аэродроме Табка позволил SDF, в которое входят курдские и арабские отряды, отсечь пути сообщения из Ракки в западном направлении.

Следующей целью военного альянса является находящаяся рядом с Табкой крупнейшая в Сирии плотина на реке Евфрат. Во время тяжелых бомбардировок она была частично разрушена, что представляет угрозу для городов, расположенных внизу по течению.