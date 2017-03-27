Сирийские повстанцы захватили аэродром под Раккой

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Deutsche Welle
понедельник, 27 марта 2017 г. 13:43
Объединение "Силы демократической Сирии" отбило у ИГ аэродром Табка. Следующая цель - плотина на реке Евфрат.
Sirijos sukilėliai
© AFP/Scanpix

Оппозиционное президенту Сирии Башару Асаду объединение "Силы демократической Сирии" (SDF), действующее при поддержке США, одержало важную победу. При наступлении на последний крупный оплот террористической группировки "Исламское государство" в Сирии - город Ракка -бойцы SDF сумели занять военный аэродром Табка, который с 2014 года находился под контролем джихадистов.

Об этом сообщил в воскресенье, 26 марта, представитель SDF. Он также рассказал, что сейчас на территории аэродрома проводится разминирование. Аэродром находится в 50 километрах к западу от Ракки.

Успех во время военной операции на аэродроме Табка позволил SDF, в которое входят курдские и арабские отряды, отсечь пути сообщения из Ракки в западном направлении.

Следующей целью военного альянса является находящаяся рядом с Табкой крупнейшая в Сирии плотина на реке Евфрат. Во время тяжелых бомбардировок она была частично разрушена, что представляет угрозу для городов, расположенных внизу по течению.

Deutsche Welle
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