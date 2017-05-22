Сирийские повстанцы полностью оставили город Хомс

Губернатор провинции Талял Барази сказал, что в городе не осталось ни оружия, ни боевиков после того, как при участии российских военных была заключена и реализована договоренность об эвакуации повстанцев. Им дали свободно покинуть город.

По словам Барази, последний автобус с повстанцами и членами их семей покинул Хомс и направился в район аль-Ваер — последний, который контролирует оппозиция в окрестностях города. Как ожидается, большинство повстанцев направятся в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках оппозиции.

Основные силы повстанцев покинули Хомс еще в 2014 году после того, как в течение нескольких лет город находился в осаде.