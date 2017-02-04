Сирийские повстанцы начали наступление на захваченную ИГ Ракку

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bbcrussian.com
суббота, 4 февраля 2017 г. 17:58
Поддерживаемые США курдские и арабские бойцы сообщили о начале нового наступления на город Ракка на севере Сирии, где по-прежнему удерживает позиции группировка "Исламское государство".
Sirija
© AFP/Scanpix

В сообщении "Демократических сил Сирии" говорится, что они планируют захватить районы на востоке Ракки, включая важные связные пути.

Наступление было начато в ноябре прошлого года, и за этот период бойцам удалось занять позиции на севере города.

В пятницу появились сообщения о том, что Ракка оказалась отрезанной от водоснабжения. Как сообщали очевидцы в городе, главный трубопровод, снабжающий Ракку водой, был поврежден в результате бомбардировок авиации стран-участниц возглавляемой США коалиции.

Операцию по освобождению Ракки - главного оплота джихадистов в Сирии - поддерживала администрация Барака Обамы, однако новые власти США пересматривают всю кампанию по борьбе с "Исламским государством", запрещенном в ряде стран, в том числе и России.

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