Сирийские повстанцы начали наступление на захваченную ИГ Ракку

Поддерживаемые США курдские и арабские бойцы сообщили о начале нового наступления на город Ракка на севере Сирии, где по-прежнему удерживает позиции группировка "Исламское государство".

В сообщении "Демократических сил Сирии" говорится, что они планируют захватить районы на востоке Ракки, включая важные связные пути.

Наступление было начато в ноябре прошлого года, и за этот период бойцам удалось занять позиции на севере города.

В пятницу появились сообщения о том, что Ракка оказалась отрезанной от водоснабжения. Как сообщали очевидцы в городе, главный трубопровод, снабжающий Ракку водой, был поврежден в результате бомбардировок авиации стран-участниц возглавляемой США коалиции.

Операцию по освобождению Ракки - главного оплота джихадистов в Сирии - поддерживала администрация Барака Обамы, однако новые власти США пересматривают всю кампанию по борьбе с "Исламским государством", запрещенном в ряде стран, в том числе и России.