Сирийские повстанцы договорились об участии в переговорах в Астане

Deutsche Welle
понедельник, 16 января 2017 г. 12:39
Большинство групп сирийской оппозиции решили участвовать в переговорах в Казахстане по мирному урегулированию в Сирии. Обсуждать они планируют прекращение огня, гуманитарную помощь и освобождение пленных.
© AFP/Scanpix

Сирийские повстанцы договорились между собой об участии в переговорах по мирному урегулированию в Сирии, намеченных на 23 января в Астане. Такое решение они приняли на встрече в Анкаре, сообщает в понедельник, 16 января, агентство Reuters.

По данным агентства, теперь они пытаются договориться о составе делегации, которая будет отличаться от той, которая в прошлом году участвовала в женевских переговорах по Сирии.

Представитель одной из групп повстанцев, входящих в Свободную сирийскую армию (ССА), сообщил, что главной темой переговоров для них будет вопрос перемирия и постоянные его нарушения режимом президента Башара Асада. В свою очередь, представитель группировки Fastaqim Закария Малахифи заявил, что "большинство групп повстанцев решили участвовать в переговорах" в Казахстане. По его словам, обсуждать они намерены вопросы "прекращения огня, гуманитарной помощи, освобождения пленных".

Политические и вооруженные группы сирийской оппозиции, поддерживаемые Саудовской Аравией и объединенные в Высший комитет по переговорам (NHC) со штаб-квартирой в Эр-Рияде, еще 14 января заявили, что поддерживают запланированные переговоры в Казахстане и рассматривают их как подготовительный шаг к следующему раунду переговоров в Женеве. По словам Малахифи, делегация повстанцев на переговоры в Астане будет формироваться в координации с NHC.

Переговоры в Казахстане являются частью совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии.

Deutsche Welle
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Сирийские повстанцы договорились об участии в переговорах в Астане

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