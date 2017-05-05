Сирийские боевики используют российские прицелы ночного видения

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Deutsche Welle
пятница, 5 мая 2017 г. 12:43
Джихадисты террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" ("ан-Нусра" в январе 2017 года вместе с еще несколькими группировками сформировала новое объединение "Тахрир аш-Шам") в Сирии используют снайперские винтовки, оснащенные прицелами ночного видения с новейшей электроникой, произведенной в России.
Islamo Valstybė
© Reuters/Scanpix

Об этом в четверг, 4 мая, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на военных специалистов, которые изучили оружие, захваченное у боевиков в Сирии.

Прицелы ночного видения третьего поколения производятся в США и России. Американские приборы поставляются только армиям дружественных стран с подписанием сертификата конечного потребителя, в котором покупатель гарантирует, что прибор не попадет в руки третьих лиц.

В России в последние годы действуют аналогичные законы, сообщает издание. По официальным данным, до сих пор не возбуждалось уголовных дел об утрате российскими военными имущества в виде прицелов. По одной из версий собеседников "Коммерсанта", новейшие оптические прицелы могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые они поставляются официально.

Из более чем 30 погибших в Сирии российских военнослужащих четверо были убиты снайперами.

Deutsche Welle
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