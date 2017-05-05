Сирийские боевики используют российские прицелы ночного видения

Об этом в четверг, 4 мая, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на военных специалистов, которые изучили оружие, захваченное у боевиков в Сирии.

Прицелы ночного видения третьего поколения производятся в США и России. Американские приборы поставляются только армиям дружественных стран с подписанием сертификата конечного потребителя, в котором покупатель гарантирует, что прибор не попадет в руки третьих лиц.

В России в последние годы действуют аналогичные законы, сообщает издание. По официальным данным, до сих пор не возбуждалось уголовных дел об утрате российскими военными имущества в виде прицелов. По одной из версий собеседников "Коммерсанта", новейшие оптические прицелы могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые они поставляются официально.

Из более чем 30 погибших в Сирии российских военнослужащих четверо были убиты снайперами.