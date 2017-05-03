Сирийская оппозиция приостановила участие в переговорах в Астане

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bbcrussian.com
среда, 3 мая 2017 г. 16:05
Делегация сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане устроила демарш, объявив о приостановке своего участия в обсуждении плана мирного урегулирования.
Taikos derybos Astanoje
© Reuters/Scanpix

Главной причиной, по которой они покинули зал заседаний, представители оппозиции называют продолжающиеся бомбардировки сирийскими правительственными войсками подконтрольных оппозиции территорий.

"Мы удалились с совещания, так как даже на тот момент, когда мы сели за стол переговоров, военные действия в окрестностях Хомса и Дераа не прекращались, а также не было четкой повестки дня", - приводит Интерфакс заявление члена делегации оппозиции Усамы Абу Зейда.

Советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди уточнил, что их делегация лишь приостановила, но не прекратила участие в переговорах, и может вернуться за стол переговоров в случае нормализации военной обстановки.

"Это значит, что от диалога полностью мы не отказываемся", - сказал он.

Официальная Астана объясняет приостановку участия делегации вооруженной сирийской оппозиции завершением ее программы переговоров, запланированной на среду.

"Делегация оппозиции участвует, приехало 19 человек из различных группировок. Сейчас просто делегация выехала, потому что у них все встречи закончились", - сказал ТАСС директор Департамента стран Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

"Все идет в рабочем порядке. Завтра, 4 мая, надеюсь, оппозиция примет участие", - сказал казахстанский дипломат.

Нынешняя астанинская встреча по мирному урегулированию в Сирии - уже четвертая по счету. Переговоры, начавшиеся в январе, сопровождаются постоянными взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

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