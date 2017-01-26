Сирийская оппозиция отвергла предложенный Россией проект конституции

«Мы сказали им [русским], что сирийцы — единственные, кто имеет право писать конституцию. Опыт Пола Бремера в Ираке вполне показателен: когда конституция написана другой страной, она не будет работать», — сказал он.

Пол Бремер — полномочный представитель Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003-2004 годах.

Ранее глава делегации и спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что на переговорах в Астане представителям вооруженной сирийской оппозиции передали подготовленный российскими специалистами проект конституции Сирии.

Он отметил, что это было сделано для ускорения принятия конституции Сирии. Лаврентьев выразил надежду на то, что сирийская вооруженная оппозиция будет более активна в вопросах мирного урегулирования и создания конституции страны.

РБК ранее сообщал, что проект конституции предлагает сирийцам избирать президента сроком на семь лет без возможности переизбрания на второй срок. Кроме того, предполагается перераспределение полномочий президента в пользу двухпалатного парламента.

В свою очередь источник «Интерфакс» в оппозиции сообщал, что в проекте конституции предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию. В документе также фиксируется «право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального. Также исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии начались 23 января в Астане. В них приняли участие представители официальных властей страны и вооруженной оппозиции, России, Турции, Ирана, а также спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол.