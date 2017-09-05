Дейр-эз-Зор, находящийся под контролем сирийских властей, был окружен боевиками ИГ на протяжении более двух лет, из-за чего местные жители и находившиеся в городе подразделения сирийской армии испытывали недостаток пищи и медикаментов. Предыдущие попытки прорвать блокаду оказывались безуспешными.

Теперь армии Башара Асада удалось достичь западной части Дейр-эз-Зора и создать коридор, ведущий к расположенной здесь военной части. В то же время южная часть города, где находится важная авиабаза, пока остается заблокированной джихадистами, отмечает агентство AFP.

Дейр-эз-Зор - столица одноименной сирийской провинции, граничащей с Ираком.