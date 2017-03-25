Сирийская армия отбила восточную часть Дамаска у исламистов

Правительственные сирийские войска снова выбили исламистские группировки из Дамаска. По данным армии, заняты все позиции между районами Джобар и Кабун.

Сирийская армия, по ее собственным данным, отвоевала восточные районы Дамаска, захваченные джихадистами в начале недели. В ходе интенсивной операции удалось занять все позиции между районами Джобар и Кабун, сообщило военное командование 25 марта.

Базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека подтвердил продвижение правительственных войск в результате ожесточенных сражений.

Кварталы, за которые ведутся бои, расположены всего в нескольких километрах от центра сирийской столицы. В начале недели исламисты начали наступление на восточные части Дамаска, из которых они были выбиты всего несколькими днями ранее. По данным сирийских активистов, это были наиболее тяжелые бои в городе за последние два года.