Siemens подал иск в Москве по делу о поставке турбин в Крым

Накануне немецкий концерн заявил, что будет добиваться расследования, так как поставки прошли вопреки его воле и санкциям ЕС.

Что известно об иске

"Иск подан. Как мы ранее сообщали в заявлении, он направлен против тех, кто несет ответственность за это. А именно против менеджмента ТПЭ ["Технопромэкспорта"]. Иск подан в Москве", - заявил ТАСС представитель концерна Вольфрам Трост.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы, следует из информации, размещенной в электронной картотеке суда во вторник.

Ответчиками по делу выступают три компании - ОАО ВО "Технопромэкспорт" и ООО ВО "Технопромэкспорт", входящие в госкорпорацию "Ростех", а также совместное предприятие Siemens и российской энергомашиностроительной компании "Силовые Машины" - ООО "Сименс технологии газовых турбин".

ООО "Сименс технологии газовых турбин" - завод Siemens в Санкт-Петербурге, занимающийся производством газотурбинного оборудования. Siemens принадлежат 65% предприятия, а еще 35% у концерна "Силовые машины" Алексея Мордашова.

Siemens также просит суд об обеспечительных мерах в рамках иска, следует из материалов суда. Речь идет о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже доставленного оборудования в его первоначальное место назначения - Тамань (Краснодарский край), сказал Трост РИА Новости.

Другие детали иска, поданного в понедельник вечером, не раскрываются, пишет Рейтер.

Немецкий концерн при этом не располагает доказательствами, что доставленные в Крым газотурбинные установки - его производства. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивал на то, что турбинные установки произведены в России.

"У нас есть причины полагать, что это наши турбины, - объяснил РИА Новости еще один представитель Siemens Филипп Энч. - Доказательством было бы, если бы я лично туда отправился, посмотрел на турбину и по номеру определил, что она принадлежит Siemens".

"У нас есть причина полагать, что эти турбины именно те, которые были доставлены на Тамань", - резюмировал Энч.

Добиваются расследования

Накануне в Siemens заявили, что из надежных источников концерну стало известно, что по меньшей мере две из четырех газовых турбин, поставленных на объект в Краснодарском крае (Тамань), затем "против воли компании" были перенаправлены в Крым.

В Siemens назвали это "явным нарушением контрактных обязательств" и пообещали принять юридические меры.

"На протяжении нескольких месяцев наш клиент заверял нас, что поставок в Крым не будет. Теперь Siemens намерена инициировать уголовное расследование в отношении лиц, ответственных за произошедшее", - говорилось в заявлении компании, опубликованном агентством Рейтер.

Европейским компаниям запрещено поставлять газовое оборудование в Крым из-за санкций, введенных Евросоюзом после присоединения полуострова к России в 2014 году.

В Siemens утверждают, что компания соблюдает все ограничения экспортного контроля.

Покупателем газовых турбин, которые, как считают в Siemens, были поставлены в Крым, выступала российская государственная инжиниринговая компания "Технопромэкспорт".

Немецкий концерн пересмотрит планы по развитию бизнеса в России. Об этом ранее во вторник сообщило агентство Рейтер, которое первое стало освещать скандал с поставками турбин в Крым.

"Мы не можем просто вернуться к работе", - сказал источник агентства.

С похожим заявлением выступил и посол Германии в России Рюдигер Фон Фрич.

"Есть все основания полагать, что если то, что произошло, является правдой, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию", - сказал дипломат Интерфаксу.

Как развивался скандал

О том, что газовые турбины производства немецкого концерна были поставлены в Крым вопреки действующим санкциям, стало известно 5 июля. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что турбины модели SGT5-2000 были выгружены в порту Севастополя.

На следующий день в "Технопромэкспорте" заявили, что четыре турбины, установленные в Крыму, компания приобрела на вторичном рынке, а затем модернизировала их на российских заводах.

Источники РБК, знакомые с проектом строительства электростанций в Крыму, также утверждали, что турбины были переделаны на заводах "Ростеха", и "степень модернизации настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя". Однако, по их словам, турбины были произведены на заводе совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" в Санкт-Петербурге.

Собеседник, близкий к топ-менеджеру "Технопромэкспорта", рассказывал РБК, что после сообщений о поставке турбин в Крым представители Siemens просили "Технопромэкспорт" пустить их проинспектировать склад в Краснодарском крае, куда были поставлены турбины, однако компания в этой просьбе поставщику отказала.

В настоящее время в Крыму строятся две тепловые электростанции - Симферопольская и Севастопольская.

По словам пресс-секретаря президента Пескова, турбины, которые устанавливают для электростанций в Крыму, произведены в России.

"В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях", - заявил Песков накануне. До этого он отказывался комментировать ситуацию с Siemens и говорил, что в администрации президента "не занимаются турбинами".

О российском происхождении турбин для электростанций во вторник заявил и министр промышленности России Денис Мантуров.

"Что касается турбин, которые будут размещаться в Крыму, мы уже говорили неоднократно: будут использованы российские технологии, - сказал министр журналистам. - И мы заверили своих коллег в том, что это будут российского производства турбины с использованием элементов зарубежного производства".