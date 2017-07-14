Siemens обдумывает возможность ухода из России

Об этом сообщил в пятницу, 14 июля, немецкий деловой еженедельник Wirtschaftswoche со ссылкой на источники в Siemens.

Так глава концерна Джо Кэзер, судя по всему, рассматривает не только возможность выхода из Siemens Gas Turbines Technologies - совместного предприятия с российскими "Силовыми машинами", которое осуществило сборку турбин, но и разрыва с российской компанией "Интеравтоматика". "Рабочая группа сейчас пересматривает всё", - отметили собеседники Wirtschaftswoche.

Ранее СМИ сообщали, что "Интеравтоматика" переоборудовала турбины Siemens так, что их уже невозможно идентифицировать как произведенные немецким концерном.

В Siemens, однако, оспаривают это. Санкции, введенные Евросоюзом против России в 2014 году из-за аннексии Крыма, запрещают европейским компаниям вести бизнес с этим регионом.