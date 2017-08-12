Си Цзиньпин ждет от Трампа сдержанности в отношении КНДР

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Deutsche Welle
суббота, 12 августа 2017 г. 12:33
Лидеры США и КНР пообщались по телефону. Китайский коллега Трампа призвал его избегать "слов и действий", которые могут усугубить конфликт с Пхеньяном.
Donaldo Trumpo ir Xi Jinping susitikimas
© Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 11 августа, призвали Пхеньян отказаться от "провокационного и ведущего к росту напряженности поведения". Об этом по итогам телефонной беседы двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома.

Политики также подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и выразили уверенность, что принятие Советом Безопасности ООН новых санкций в отношении КНДР стало важным шагом на пути к достижению мира и стабильности в регионе.

Вместе с тем, как сообщает англоязычная гонконгская газета South China Morning Post, Си Цзиньпин призвал шефа Белого дома к сдержанности, посоветовав тому избегать "слов и действий", которые могут усугубить конфликт с Северной Кореей. По мнению китайского руководства, в сложившихся обстоятельствах необходимо придерживаться стратегии ведения "диалога, переговоров" и "политического урегулирования" ситуации.

США готовы обрушить на КНДР "огонь и ярость"

Заявление председателя КНР было сделано вскоре после того, как Трамп выразил уверенность, что его высказывания по Северной Корее, в которых он грозился обрушить на КНДР "огонь и ярость", были недостаточно жесткими. Во время общения с журналистами 11 августа американский лидер подчеркнул, что Пхеньян "быстро пожалеет", если нанесет удар по Гуаму.

Deutsche Welle
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