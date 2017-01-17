Си Цзиньпин: "В торговых войнах не бывает победителей"

Председатель КНР Си Цзиньпин, глава крупнейшей в мире коммунистической партии, выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с довольно неожиданным заявлением, пообещав взять под защиту глобализацию и принципы свободы торговли.

Особенно интересно это заявление прозвучало на фоне недавних высказываний избранного президента США Дональда Трампа по поводу того, что существующие правила свободной торговли должны быть отправлены на свалку.

"Путь к процветанию"

Председатель КНР впервые присутствует на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На прошлой неделе китайские представители предупредили об опасности "нативизма" или экономического протекционизма - это прямая отсылка к словам Трампа. В Давосе Си Цзиньпин пошел еще дальше и заявил, что свобода глобальной торговли принесла миру процветание, а попытки ограничить ее только замедлят рост мировой экономики.

"В торговых войнах не бывает победителей", - заявил китайский лидер.

По его словам, глобализация экономики для многих стала ящиком Пандоры, но не следует искать в ней причину многих глобальных проблем.

В международных финансовых кризисах виновата не глобализация, а неуемная жажда наживы, заявил Си Цзиньпин.

Визит китайского лидера в Давос является важным политическим жестом со стороны Китая. В этом году на форуме отсутствуют крупные западные политики, прежде всего Ангела Меркель, при этом Пекин представлен самой многочисленной делегацией за всю историю форума.

В ее составе - видные китайские предприниматели, например, Джек Ма, основатель и владелец сетевого магазина Alibaba, а также Ван Цзяньлинь, миллиардер и глава крупнейшей строительной корпорации Dalian Wanda.

Смысл этого жеста Пекина совершенно очевиден: Америка, возможно, и склоняется к самоизоляции, но Китай стремится к расширению своего влияния на мировой арене и выбирает для этого путь экономического роста.

Приезд китайской делегации в Давос, а также открытие Азиатского инвестиционного банка, который должен стать соперником Всемирного банка, и восстановление Шелкового пути - транспортного коридора из Китая в Европу через Ближний Восток, - указывают на то, что нынешнее китайское руководство избрало путь экономической экспансии Китая.

Дональд Трамп не раз высказывал свою позицию в отношении торговли с Китаем в ходе избирательной кампании. Недавно стало известно, что он назначил на пост нового главы Национального торгового совета одного из самых жестких критиков Китая Питера Наварро.

Наварро разделяет взгляды Трампа, считая Пекин виновным в валютных спекуляциях и резком росте экспорта дешевых товаров на американский рынок, в результате чего в США сокращается количество рабочих мест.

Китай весьма холодно реагирует на эти обвинения, а назначение Наварро явно не вызывает у него никакого энтузиазма. Пока что Дональд Трамп не сказал ничего, что могло бы свидетельствовать об изменении его позиции.

Другой его сторонник Энтони Скарамуччи, который должен быть назначен на пост советника по экономическим вопросам, как ожидается, также выступит в Давосе.

Скорее всего, он будет говорить не столько о плюсах глобализации и свободы торговли, сколько о слабостях существующей системы.

В прошлом он не раз выступал в поддержку тезисов Наварро о том, что решение о принятии КНР во Всемирную торговую организацию, принятое администрацией президента Клинтона, дорого обошлось американской экономике, которая до сих пор не оправилось от его последствий.

Это представление совершенно противоречит китайскому видению ситуации в мировой экономике и в отношениях между США и КНР.

Этот контраст в очередной раз подчеркивает напряженность, существующую между двумя крупнейшими экономическими державами - напряженность, которая будет определять состояние глобальной экономики в предстоящее десятилетие.