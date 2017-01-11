Швейцарский эксперт предупредил страны Балтии об угрозе военного вторжения

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Inopressa.ru
среда, 11 января 2017 г. 18:24
С приходом в Белый дом Дональда Трампа США могут сократить свой весомый вклад в мировую политику безопасности — например, ограничив свою активность в НАТО, пишет корреспондент немецкого издания Focus Джулиан Рорер.
© Vida Press

"Трамп маргинализирует НАТО", — говорит в интервью изданию швейцарский военный эксперт Альберт Штахель. "Это означает, что, скорее всего, участие американцев в защите Европы будет сокращаться". Европе это грозит тем, что ее "безопасность будет снижаться, а стратегия по устрашению России развалится на части".

Это становится опасным сигналом на фоне все более активного вмешательства президента Путина в международные процессы, уверен Штахель. "Я считаю, что для стран Балтии существует угроза военного вторжения со стороны России. Что касается остальных западноевропейских государств, то здесь Путин делает ставки скорее на хакеров и пропаганду", — утверждает эксперт.

По мнению военного эксперта из Швейцарии, "после ослабления роли США остальные члены альянса должны объединиться в новый альянс". Штахель не сомневается в том, что Европе необходима собственная единая армия, сообщает Focus.

"Ведущую роль при этом должны, на мой взгляд, взять на себя Германия и Франция", — говорит он, отмечая, что "Германия могла бы отвечать за танковые войска, а Франция — за ядерное оружие. Без ядерного оружия стратегия устрашения в адрес России не сработает".

Кроме того, "необходимо широкомасштабное наращивание вооружений", поскольку "начиная с 1991 года европейцы только и делали, что сокращали численность обычных вооружений". "Путин же с 2008 года начал реализовывать программу по вооружению, окончательные цели которой будут достигнуты к 2020 году. И тогда российская армия будет представлять колоссальную угрозу", — уверен Штахель.

Российская армия, продолжает эксперт, находится еще и на хорошем уровне подготовки — в том числе благодаря сирийской операции. "Сирия — тренировочная площадка Путина", — подчеркивает он. По его словам, единая европейская армия должна будет постоянно проводить совместные учения. "Армия становится сильной лишь тогда, когда много тренируется", — отмечает Штахель.

"Сегодня нам нужна ось Берлин-Париж", — говорит эксперт, выражая согласие с мнением бывшего министра иностранных дел ФРГ Йошки Фишера о том, что сегодня назрела необходимость в координации усилий для сохранения стабильности и безопасности.

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