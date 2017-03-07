Шведские подростки рассказали о предложении журналистов из России устроить акцию протеста

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Телеканал "Дождь"
вторник, 7 марта 2017 г. 13:15
Группа шведских подростков рассказала о предложении российских журналистов устроить акцию протеста на камеру за деньги. Об этом сообщает The Local.
© DELFI / Domantas Pipas

По информации портала, подростки сообщили об этом датской радиостанции Radio24syv. Об инциденте также сообщает шведское издание Aftonbladet. Юноши проживают в западном районе Стокгольма Ринкебю. По их словам, встреча с журналистами, которые разговаривали между собой на русском языке, состоялась 22 февраля.

Подростки рассказали датской радиостанции, что за показную акцию протеста перед камерой русские журналисты пообещали им по 400 крон каждому. Разговаривавший с ведущим датской радиостанции юноша, который представился Мохаммедом, сообщил, что не знает, какой именно канал представляли журналисты. Он также рассказал, что когда к ним и репортерам подошли полицейские, журналисты сказали, что это подростки предлагали им деньги в обмен на то, чтобы устроить акцию протеста.

По словам ведущей радиостанции в Дании, она разговаривала с двумя подростками из Ранкебю наедине, и они рассказали ей одну и ту же историю. В полиции Швеции The Local сообщили, что «не комментируют слухи». Журналист шведской газеты Sydsvenskan, написавший несколько книг о России, рассказал The Local о том, что через несколько дней после предполагаемой встречи подростков с журналистами, большой репортаж о беспорядках в Швеции вышел на российском телеканале НТВ. По словам журналиста, в нем Швецию изобразили как страну, разрываемую на части из-за потока мигрантов.

Встреча подростков с журналистами произошла через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп сделал заявление о произошедшем 17 февраля в Швеции ужасном событии, хотя в этот день в стране не произошло ничего особенного. Однако через два дня после заявления Трампа в Стокгольме начались массовые беспорядки из-за задержания мужчины — сопровождавшие его люди начали вести себя агрессивно и кидать камни в полицейских, из-за чего те были вынуждены открыть предупредительный огонь. Это происходило в стокгольмском районе Ринкебю, где проживают в основном иммигранты.

Телеканал "Дождь"
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