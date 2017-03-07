Шведские подростки рассказали о предложении журналистов из России устроить акцию протеста

Группа шведских подростков рассказала о предложении российских журналистов устроить акцию протеста на камеру за деньги. Об этом сообщает The Local.

По информации портала, подростки сообщили об этом датской радиостанции Radio24syv. Об инциденте также сообщает шведское издание Aftonbladet. Юноши проживают в западном районе Стокгольма Ринкебю. По их словам, встреча с журналистами, которые разговаривали между собой на русском языке, состоялась 22 февраля.

Подростки рассказали датской радиостанции, что за показную акцию протеста перед камерой русские журналисты пообещали им по 400 крон каждому. Разговаривавший с ведущим датской радиостанции юноша, который представился Мохаммедом, сообщил, что не знает, какой именно канал представляли журналисты. Он также рассказал, что когда к ним и репортерам подошли полицейские, журналисты сказали, что это подростки предлагали им деньги в обмен на то, чтобы устроить акцию протеста.

По словам ведущей радиостанции в Дании, она разговаривала с двумя подростками из Ранкебю наедине, и они рассказали ей одну и ту же историю. В полиции Швеции The Local сообщили, что «не комментируют слухи». Журналист шведской газеты Sydsvenskan, написавший несколько книг о России, рассказал The Local о том, что через несколько дней после предполагаемой встречи подростков с журналистами, большой репортаж о беспорядках в Швеции вышел на российском телеканале НТВ. По словам журналиста, в нем Швецию изобразили как страну, разрываемую на части из-за потока мигрантов.

Встреча подростков с журналистами произошла через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп сделал заявление о произошедшем 17 февраля в Швеции ужасном событии, хотя в этот день в стране не произошло ничего особенного. Однако через два дня после заявления Трампа в Стокгольме начались массовые беспорядки из-за задержания мужчины — сопровождавшие его люди начали вести себя агрессивно и кидать камни в полицейских, из-за чего те были вынуждены открыть предупредительный огонь. Это происходило в стокгольмском районе Ринкебю, где проживают в основном иммигранты.