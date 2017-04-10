Шведская полиция уверена, что задержала исполнителя теракта

С "большой уверенностью" можно сказать, что исполнителем террористического акта в Стокгольме был ранее задержанный подозреваемый, заявила шведская полиция.

"Я уверен, что мы задержали исполнителя. Теперь прокурору предстоит доказать это в суде", - заявил глава национальной полиции Швеции Дан Элиассон на пресс-конференции в понедельник, 10 апреля.

После инцидента в столице Швеции был задержан 39-летний этнический узбек, который, по мнению полиции, и управлял грузовиком в день теракта. Мужчина разделял идеи, пропагандируемые "Исламским государством", утверждают в полиции. Еще в 2014 году он подал запрос на получение убежища, однако в июне 2016 года Государственное миграционное управление Швеции вынесло отрицательный вердикт и приняло решение о его депортации.

После того, как полиция 24 февраля обнаружила, что мужчина не проживает по указанному им адресу, он был объявлен в розыск. Осуществить выдворение не удалось из-за того, что он пропал из поля зрения правоохранительных органов.

В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один - позже в больнице.