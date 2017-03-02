Швеция вернула военную службу по призыву из-за российской угрозы

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bbcrussian.com
четверг, 2 марта 2017 г. 14:40
Правительство Швеции решило вернуть обязательный военный призыв, сообщила пресс-секретарь министерства обороны страны Маринетт Радебо.
Swedish soldiers
© Sputnik/Scanpix

"Российская военная активность - одна из причин", - уточнила она.

С 1 января 2018 года на службу будут призваны около 4 тысяч юношей и девушек. Их выберут из 13 тысяч человек 1999 года рождения, которым предложат пройти психологические и физические тесты.

Призывники будут служить 9-12 месяцев. Цель призыва - мотивировать молодежь становиться военными профессионалами и пополнять мобилизационный резерв.

В Швеции был обязательный военный призыв до 2010 года. Тогда призывали только мужчин.

Швеция не входит в НАТО, как и Финляндия, но обе страны сотрудничают с альянсом. Соседние Норвегия и Дания являются членами НАТО.

Пресс-секретарь министерства обороны Швеции также заявила, что 70% депутатов поддерживают планы правительства по укреплению вооруженных сил и более тесному военному сотрудничеству с соседними странами.

В апреле 2014 года Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия подписали документ об укреплении военного сотрудничества. Этот шаг был воспринят многими экспертами как сближение Швеции и Финляндии с НАТО.

Более тесное сотрудничество нейтральных Швеции и Финляндии с Североатлантическим альянсом негативно воспринимается в России. В июле 2016 года президент России Владимир Путин намекнул во время визита в Хельсинки, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия подведет свои войска ближе к границе.

Швеция и Финляндия, где многие жители считают поведение России в балтийском регионе непредсказуемым, предпринимают различные шаги для усиления своей безопасности.

В начале 2016 года стало известно, что Швеция вернет своих военных на остров Готланд в Балтийском море, где во время холодной войны находилось около 20 тысяч солдат.

Финляндия готовится к возможной оккупации расположенных в Балтийском море Аландских островов, заявлял летом 2015 года министр обороны страны Юсси Ниинистё.

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