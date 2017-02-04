Шульц отказался от компенсации за уход с поста главы Европарламента

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Deutsche Welle
суббота, 4 февраля 2017 г. 08:59
Мартин Шульц отказался от 170 тысяч евро компенсации за досрочный уход с поста председателя законодательного органа ЕС, пишет Bild.
Martinas Schulzas
© AFP/Scanpix

Кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц, который покинул пост председателя Европарламента (ЕП) в связи с предстоящими выборами в бундестаг в сентябре 2017 года, отказался от почти 170 тысяч евро компенсации, причитавшихся ему в связи с досрочным уходом. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила газета Bild со ссылкой на письмо, в котором Шульц уведомляет о соответствующем решении администрацию бундестага.

В послании, в частности, отмечается, что Шульц, занимавший свой пост с 2012 года, к 10 февраля вернет мандат депутата ЕП и "тем самым отказывается от любых претензий на получение денежной компенсации". Заработная плата председателя и депутатов Европарламента составляет около 8500 евро в месяц до уплаты налогов, пишет издание. Также предусмотрены дополнительные выплаты и надбавки. Следующие общеевропейские выборы в законодательный орган ЕС должны по плану пройти в 2019 году. Таким образом, до окончания срока политик не досидел около двух лет. Исходя из этого, и была рассчитана сумма компенсационных выплат, составившая порядка 170 тысяч евро.

Согласно статье 14 Договора о Европейском Союзе, члены Европейского парламента избираются на пятилетний срок посредством всеобщего, прямого, тайного голосования. Граждане Евросоюза имеют право избирать и быть избранными с определенного возраста, который отдельно устанавливается в каждой из стран-членов ЕС.

29 января правление СДПГ единогласно выдвинуло председателя Европейского парламента Мартина Шульца кандидатом в федеральные канцлеры. Официально его избрание в качестве соперника Ангелы Меркель должно состояться на партийном съезде в середине марта. Выборы в бундестаг пройдут 29 сентября.

Deutsche Welle
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