Штурмовики США отработали приземление и взлет на шоссе под Таллином

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rus.delfi.ee
четверг, 10 августа 2017 г. 16:05
В Эстонии штурмовики десятого авиаподразделения национальной гвардии Мэриленда США A-10 отработали приземление и взлет на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете под Таллином.
© DELFI.EE / Andres Putting

Участок шоссе на отрезке 5,8 — 8,5 км был закрыт 10 августа для движения с 10.00 до 16:30, проехать по нему можно было только оперативному транспорту, местным жителям и общественному транспорту. Для обеспечения безопасности учений на расширенном участке шоссе была введена временная зона риска, в которую посторонние лица не допускались.

Учения начались с вертолетного десанта военнослужащих боевой группы НАТО на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете. Штурмовики A-10 прибыли с базы Эмари и после отработки приземления возьмут курс назад, сообщили из главного штаба Сил обороны.

А на эстонской авиабазе Эмари в это же время проводились совместные киберучения Baltic Jungle национальной гвардии Мэриленда и Сил обороны Эстонии.

rus.delfi.ee
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