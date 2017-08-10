Штурмовики США отработали приземление и взлет на шоссе под Таллином

Участок шоссе на отрезке 5,8 — 8,5 км был закрыт 10 августа для движения с 10.00 до 16:30, проехать по нему можно было только оперативному транспорту, местным жителям и общественному транспорту. Для обеспечения безопасности учений на расширенном участке шоссе была введена временная зона риска, в которую посторонние лица не допускались.

Учения начались с вертолетного десанта военнослужащих боевой группы НАТО на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете. Штурмовики A-10 прибыли с базы Эмари и после отработки приземления возьмут курс назад, сообщили из главного штаба Сил обороны.

А на эстонской авиабазе Эмари в это же время проводились совместные киберучения Baltic Jungle национальной гвардии Мэриленда и Сил обороны Эстонии.