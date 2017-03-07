Шторм в Балтийском море: ожидаются волны до четырех метров в высоту

rus.DELFI.lv
вторник, 7 марта 2017 г. 13:05
Во вторник в Балтийском море ожидается шторм, при котором волны в свободной от льда воде могут достигать четырех метров в высоту.

В северной части Балтийского моря ветер северо-восточный и восточный, 12-17, порывами до 20-23, вечером 9-15, ночью восточный и юго-восточный, в среду утром южный, 6-11 м/сек. Высота волны 2-4 метра. Временами пройдет снег, ночью также мокрый снег. Видимость умеренная или слабая.

В Финском заливе ветер северо-восточный и восточный, 12-17, порывами до 20-23, вечером 10-15, ночью восточный и юго-восточный, в среду утром южный, 7-13 м/сек. Высота волны в свободной от льда части залива 1,5-3 метра. Суда замерзают. Временами пройдет снег, ночью также мокрый снег. Видимость умеренная или слабая.

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