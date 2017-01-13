Шторм на Балтике: на борту парома погибли дорогие лошади

rus.delfi.ee
пятница, 13 января 2017 г. 07:34
Во время шторма, бушевавшего в Балтийском море, скончались две дорогие спортивные лошади, направлявшиеся на судне Silja Symphony из Хельсинки в Стокгольм, сообщает Delfi Sport cо ссылкой на финское издание Iltalehti.
© Shutterstock nuotr.

Животные могли задохнуться во время шторма, поскольку дверь, перевозившего их автомобиля, во время шторма оказалась заперта. По данным судоходной компании Tallink Silja, до них дошла только информация о плохом состоянии лошадей. Точная причина смерти животных пока не установлена.

Одна из умерших лошадей Pine Crown Girl родилась в Финляндии. В 2016 году она выиграла четыре старта подряд и заработала в качестве призовых примерно 14 000 евро.

По словам представителя Suomen Ravitalli Oy, эту лошадь ждала прекрасная спортивная карьера: "Очень большая потеря. Ее рыночная цена была, как минимум, 200 000 евро", — сказал владелец лошади. По его словам, в трагическом событии виновата судоходная компания.

Вторая умершая лошадь была наполовину шведского происхождения. Ее стоимость также составляла несколько сот тысяч евро.

"Очень жаль, что так случилось. Во время рейса у нас отсутствовала какая-либо информация о лошадях", — сказала представитель Tallink Silja Марика Нейд.

По ее словам, от водителя, перевозившего лошадей, они получили в конце рейса информацию о плохом состоянии животных. "Среди нашего корабельного персонала нет ветеринарного врача. Дали водителю контакты ветеринара — это было единственное, что мы смогли сделать".

rus.delfi.ee
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