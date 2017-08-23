Штайнмайер предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом

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Deutsche Welle
среда, 23 августа 2017 г. 11:55
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом и конфронтации с ним. Об этом говорится в речи, с которой германский политик выступит в Таллине. Выдержки из подготовленного заранее текста распространили европейские информагентства.
Frankas Walteris Steinmeieris
© DELFI / Tomas Vinickas

Президент ФРГ 22 августа прибыл в Таллин с официальным двухдневным визитом. В программе поездки — обсуждение с руководством Эстонии ситуации с безопасностью в Европе, миграционного кризиса и развития программы "Восточное партнерство".

Вечером 23 августа Штайнмайер вылетит в Ригу, а 24 августа прибудет в Литву для встречи с президентом Далей Грибаускайте.

Штайнмайер осуждает противоречащую международному праву российскую аннексию украинского Крыма, а также целенаправленную кампанию Москвы по дезинформации, отмечает агентство dpa.

"Того, кто нарушает международное право, ставит под угрозу институты мира, ждет наш совместный отпор", — подчеркивается в тексте выступления, приуроченного к 78-й годовщине подписания "пакта Молотова-Риббентропа".

"Мы видим, что, в первую очередь, российское руководство совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада, противопоставления ему", — подчеркивает Штайнмайер.

По его словам, на международном сообществе лежит ответственность "никогда больше не допустить молчания и слепой вражды по отношению к России".

Президент Германии пообещал балтийским странам — Эстонии, Латвии и Литве — полную поддержку Берлина, в первую очередь, в вопросах обеспечения национальной обороны и сотрудничества с НАТО.

"Ваша безопасность — это наша безопасность", — подчеркнул он.

Берлин — против попыток извне "брать под опеку" граждан других стран
Германский политик предостерег отдельные государства от попыток осуществлять протекторат по отношению к гражданам других стран.

"Ни одно из иностранных государств не имеет такого права. Мы дадим отпор любым попыткам оказывать подобное влияние", — подчеркнул президент ФРГ, затронув тему, болезненную для Эстонии в связи с большой численностью русскоязычного населения.

Несмотря на то, что конкретные страны названы не были, в своем выступлении Франк-Вальтер Штайнмайер явно подразумевал Россию и Турцию, отмечает Reuters.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к проживающим в ФРГ туркам с призывом не голосовать за ведущие германские партии на сентябрьских выборах в бундестаг.

Еще один сходный прецедент — это дело "девочки Лизы". В январе 2016 года российские СМИ утверждали, что подростка из берлинской семьи немцев-переселенцев похитили и изнасиловали мигранты, а глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал не дать в обиду "нашу девочку".

Deutsche Welle
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