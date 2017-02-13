Штайнмайер будет стремиться к диалогу с Россией и США

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Deutsche Welle
понедельник, 13 февраля 2017 г. 13:05
Новоизбранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер будет стремиться к диалогу с Россией и США.
A. Merkel ir F. W. Steinmeieris
© AP / Scanpix

В данный момент формируется "абсолютно новый миропорядок", — заявил он в эфире телеканала ZDF 12 февраля. В то время как "сложные партнеры" по переговорам традиционно находились к востоку от Германии, сейчас трудности возникли и в отношениях ФРГ с США, отметил он.

По словам Штайнмайера, в данный момент невозможно предположить, как будут развиваться отношения между Москвой и Вашингтоном. На вопрос о том, намерен ли он, в отличие от своего предшественника Йоахима Гаука, отправиться с визитом в Россию, Штайнмайер заявил, что "мы не можем отказываться от диалога даже со сложными партнерами". В то же время регулярное вмешательство во внешнюю политику ФРГ не является его задачей, подчеркнул политик.

Сразу после объявления результатов голосования глава РФ Владимир Путин поздравил Штайнмайера с избранием президентом ФРГ и пригласил посетить Россию в удобное для него время. При этом Путин подчеркнул, что заинтересован в продолжении "конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", сообщает пресс-служба Кремля.

Трамп — еще один "сложный партнер"

Штайнмайер считает проблемным партнером и нового главу Белого Дома Дональда Трампа, которого он в ходе избирательной кампании в США назвал "проповедником ненависти". По словам избранного президента ФРГ, он "шокирован" ходом предвыборной борьбы за океаном.

Новая администрация США еще не продемонстрировала, как будет выглядеть ее внешнеполитический курс.

"Однако это не означает, что из-за этого мы отказываемся от диалога", — подчеркнул Штайнмайер.

В эфире телеканала ARD он пояснил, что выступает за трансатлантическое сотрудничество на основе общих ценностей. При этом вести диалог с США "будет не легче, чем с другими сложными партнерами", констатировал экс-глава МИД ФРГ.

Штайнмайер также отметил, что последует традиции и совершит свой первый зарубежный визит в качестве президента во Францию. Однако ввиду того, что в данный момент там проходит предвыборная кампания, сначала нужно будет договориться о времени визита с действующим главой страны.

Deutsche Welle
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