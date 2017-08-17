Шрёдер уверен, что его пост в "Роснефти" не навредит его партии

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер уверен, что включение его в совет директоров "Роснефти" не скажется отрицательно на позициях Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ходе предстоящих выборов в бундестаг. "Я не думаю, что я со своим мандатом нанесу вред моей партии", - заявил он в интервью швейцарской газете Blick, опубликованном в четверг, 17 августа.

"Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливой", - указал экс-канцлер, рассказывая о своих намерениях войти в руководство компании, находящейся под санкциями ЕС из-за аннексии Россией украинского полуострова Крым.

Ранее в руководстве СДПГ критически восприняли информацию о выдвижении однопартийца Шрёдера в совет директоров "Роснефти". В частности, кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов Мартин Шульц заявил, что "не делал бы этого". В ответ Шрёдер отметил: "Каждый должен сам знать, что он говорит. Я, тем не менее, поддержу Мартина Шульца на выборах, если он этого хочет".

Вместе с тем Герхард Шрёдер похвалил позицию главы Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера, предложившего временно закрыть глаза на конфликт вокруг Крыма, а прежде достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Свою зарплату на посту независимого директора в составе совета директоров российской нефтяной компании экс-глава правительства ФРГ оценивает приблизительно в 350 тысяч долларов (298 тысяч евро).

Из правительства в бизнес

Социал-демократ Герхард Шрёдер с 1998 по 2005 год возглавлял "красно-зеленую" правительственную коалицию в Германии. После ухода с поста канцлера в 2005 году он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток".

Это вызвало критику в его адрес и со стороны политиков, и со стороны СМИ, напомнивших, что Шрёдер, будучи еще канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о "демократе чистой воды".

В 2016 году Шрёдер возглавил также компанию Nord Stream 2, занимающуюся строительством новых ниток этого газопровода.