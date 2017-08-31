Шрёдер не откажется от высокого поста в "Роснефти"

"Я сделаю это. Речь идет о моей жизни, и здесь решаю я, а не немецкая пресса", - сказал он, выступая на предвыборном мероприятии СДПГ в федеральной земле Нижняя Саксония вечером в среду, 30 августа.

Свое стремление войти в руководство "Роснефти" Шрёдер объяснил желанием "сделать Германию и Европу энергонезависимыми".

Он оставил открытым вопрос о том, займет ли он пост председателя наблюдательного совета "Роснефти".

Шрёдер против демонизации России

В своем выступлении социал-демократический политик назвал неразумными попытки изолировать Россию.

"Демонизация России не принесет пользы никому", - подчеркнул он.

Шрёдер отверг мнение о том, что "Роснефть" является "рукой российского правительства", напомнив о том, что акционерами крупнейшего в мире нефтяного концерна являются также British Petroleum, Катар и Glencore.

Он также подчеркнул, что представители России отнюдь не доминируют в наблюдательном совете "Роснефти".

Шрёдера критикуют в Германии

На вопрос о том, не опасается ли он, что президент России Владимир Путин использует его в качестве вывески "Роснефти", Шредер ответил, что "использовать его невозможно", и у него нет впечатления, что Путин вынашивает в отношении него подобные планы.

ЕС ввел санкции против "Роснефти" в связи с российской аннексией Крыма в 2014 году. Кандидат СДПГ на пост федерального канцлера Мартин Шульц дистанцировался от планов Шрёдера войти в руководство этого концерна.

Резкой критике бывшего канцлера подвергли также ведущие политики Германии и средства массовой информации.