Схожие проблемы: жители продолжают покидать Латвию

По сравнению с 2010 годом численность населения Латвии сократилась на 170 тысяч человек или на 8%, в том числе за счет долгосрочной иммиграции Латвии потеряла 113 тысяч, а за счет негативного прироста населения (смертность превышает рождаемость) — 57 тысяч, свидетельствуют свежие данные Центрального статического управления (ЦСУ) Латвии.

Пик миграции пришелся на 2010 год, когда страну по тем или иным причинам покинуло по меньшей мере 35,6 тысячи человек (это цифры миграционного сальдо, то есть с учетом тех, кто переехал в Латвию). В 2011 году эта цифра составила 20,1 тысячу, в 2012 — 11,9 тысячу, в 2013 — 14,3 тысячу, в 2014 — 8,7, в 2015 — 10,5.

В прошлом году в Латвию из других стран переехали 8,4 тысячи человек, что на 1,1 тысячи меньше, чем в 2015 году, а уехало — 20,6 тысячи, что на 0,5 тысячи больше, чем в 2015 году.

Как отметила на пресс-конференции руководитель ЦСУ Айя Жигуре, свыше половины покинувших Латвию жителей в качестве причины указывают на желание найти работу, получать адекватную зарплату и социальное обеспечение, в том числе пенсию.

Треть уехавших — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, еще треть — от 35 до 49 лет. "Мы по-прежнему теряем трудоспособное население", — констатирована Жигуре.

По ее словам, среди тех, кто решил в прошлом году вернуться или переехать в Латвию, мало женщин — чуть более 40%. Положительный момент — половина приехавших — в возрасте от 25 до 49 лет, а также нимало детей до 6 лет. "Родители хотят задекларировать в Латвии детей, которые родились за пределами страны, чтобы дети могли посещать латышские детские сады и школы", — добавляет глава ЦСУ.

Из-за естественной убыли численность населения сократилась в прошлом году на 6600 человек: родились в Латвии 22 тысяч, умерли — 28,6 тысяч. Из-за небольшого увеличения рождаемости за последние пять лет количество жителей в возрастной группе до 14 лет выросло на 11,4 тысячи.

Напомним, то на начало 2017 года население Латвии сократилось на 18,8 тысячи человек и составило 1,950 млн человек.