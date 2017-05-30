Схожие проблемы: жители продолжают покидать Латвию

Пик миграции пришелся на 2010 год, когда страну по тем или иным причинам покинуло по меньшей мере 35,6 тысячи человек (это цифры миграционного сальдо, то есть с учетом тех, кто переехал в Латвию). В 2011 году эта цифра составила 20,1 тысячу, в 2012 — 11,9 тысячу, в 2013 — 14,3 тысячу, в 2014 — 8,7, в 2015 — 10,5.
В прошлом году в Латвию из других стран переехали 8,4 тысячи человек, что на 1,1 тысячи меньше, чем в 2015 году, а уехало — 20,6 тысячи, что на 0,5 тысячи больше, чем в 2015 году.
Как отметила на пресс-конференции руководитель ЦСУ Айя Жигуре, свыше половины покинувших Латвию жителей в качестве причины указывают на желание найти работу, получать адекватную зарплату и социальное обеспечение, в том числе пенсию.
Треть уехавших — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, еще треть — от 35 до 49 лет. "Мы по-прежнему теряем трудоспособное население", — констатирована Жигуре.
По ее словам, среди тех, кто решил в прошлом году вернуться или переехать в Латвию, мало женщин — чуть более 40%. Положительный момент — половина приехавших — в возрасте от 25 до 49 лет, а также нимало детей до 6 лет. "Родители хотят задекларировать в Латвии детей, которые родились за пределами страны, чтобы дети могли посещать латышские детские сады и школы", — добавляет глава ЦСУ.
Из-за естественной убыли численность населения сократилась в прошлом году на 6600 человек: родились в Латвии 22 тысяч, умерли — 28,6 тысяч. Из-за небольшого увеличения рождаемости за последние пять лет количество жителей в возрастной группе до 14 лет выросло на 11,4 тысячи.
Напомним, то на начало 2017 года население Латвии сократилось на 18,8 тысячи человек и составило 1,950 млн человек.