Шесть студентов из Казахстана исчезли в Египте

NEWSru.com
вторник, 25 июля 2017 г. 08:02
Шесть студентов из Казахстана пропали в Египте. Все они были учащимися университета имени Абылай хана и проживали в африканском государстве в одной квартире. Как только молодые люди перестали выходить на связь, МИД Казахстана направил ноту коллегам из Египта с просьбой оказать помощь в поисках.
© Shutterstock nuotr.

Как рассказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков, два казахстанских студента-магистранта университета имени Абылай хана 11 июля прибыли в Каир для обучения на двухмесячных языковых курсах. Они жили вместе с еще четырьмя учащимися этого же вуза, которые находились там с начала года.

При этом с 20 июля все шестеро перестали выходить на связь. "Они проживали в одной квартире. С того момента мы приступили к поиску", - сказал Жайнаков.

По его словам, сейчас поиски продолжаются. "Мы направили ноту в министерство иностранных дел Египта с просьбой оказать содействие в поисках установления местонахождения наших граждан. Ожидаем от них ответа", - добавил представитель МИД Казахстана.

NEWSru.com
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Шесть студентов из Казахстана исчезли в Египте

Шесть студентов из Казахстана исчезли в Египте
Шесть студентов из Казахстана пропали в Египте. Все они были учащимися университета имени Абылай хана и проживали в африканском государстве в одной квартире. Как только молодые люди перестали выходить на связь, МИД Казахстана направил ноту коллегам из Египта с просьбой оказать помощь в поисках.

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