Шесть человек погибли при взрыве бомбы в Ираке

bbcrussian.com
среда, 21 декабря 2016 г. 13:35
Как минимум шесть человек погибли в Ираке при взрыве бомбы около офиса Демократического партии иранского Курдистана.
© AFP/Scanpix

Взрыв произошло в городе Кей-Санджак на северо-востоке страны в провинции Эрбиль, расположенной в Иракском Курдистане.

Заместитель министра внутренних дел региона Джалаль Карим заявил, что в ходе атаки несколько человек получили ранения, но не назвал точного числа раненых.

Ранее агентство Франс пресс со ссылкой на Карима сообщало о семи погибших, из которых пятеро были членами оппозиционной партии. Также, по данным агентства, среди погибших оказался представитель правоохранительных органов и ребенок.

Иракский Курдистан - это регион Ирака с широкой автономией. У него есть свое правительство, собственные правоохранительные органы и флаг. В отличие от других регионов Ирака здесь редко происходят взрывы или нападения.

Курды участвуют в операции по освобождению Мосула от боевиков группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах, в том числе Британии и России.

Летом этого года на северо-западе Ирана произошли столкновения между представителями Демократической партии иранского Курдистана и Корпуса стражей исламской революции Ирана.

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