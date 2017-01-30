Шесть человек погибли при стрельбе в мечети Квебека

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bbcrussian.com
понедельник, 30 января 2017 г. 08:39
Шесть человек погибли и восемь получили ранения при стрельбе в мечети города Квебек - столице одноименной канадской провинции. Эти данные сообщила представитель полиции, добавив, что власти расследуют это нападение как террористическую атаку.
Šaudymas Kvebeko mečetėje
© Reuters/Scanpix

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил заявление, в котором назвал нападение на мечеть терактом против мусульман.

В заявлении полиции также говорится об аресте двух подозреваемых; их мотивы выясняются.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о том, что нападавших было трое.

В мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву.

Квебекская полиция ранее сообщила в "Твиттере", что сейчас ситуация находится под контролем, все находившиеся в мечети эвакуированы.

На странице культурного центра в "Фейсбуке" велась прямая трансляция происходящего снаружи здания, на которой видны полицейские автомобили и кареты скорой помощи.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

"Сегодня канадцы оплакивают тех, кто был убит в трусливой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал в "Твиттере" Трюдо.

Премьер-министр Квебека Филлип Куйяр назвал атаку "варварским насилием" и выразил солидарность семьям погибших.

В прошлом июне неизвестные оставили у порога мечети на улице Сент-Фуа голову свиньи, упакованную как подарок с прикрепленной запиской: "Приятного аппетита". Коран запрещает мусульманам есть свинину.

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