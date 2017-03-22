Северокорейская ракета взорвалась сразу после запуска

Согласно Тихоокеанскому командованию США, "судя по всему, ракета взорвалась через считанные секунды после запуска".

В Сеуле подтверждают информацию об осуществленном КНДР неудачном ракетном запуске, однако добавляют, что пока непонятно, сколько ракет и какого типа было запущено.

В последнее время Пхеньян все чаще проводит ракетные пуски - в нарушение санкций ООН.

6 марта Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. По заявлению властей КНДР, армия отрабатывала ядерные удары по американским базам в Японии. Три ракеты упали в 300-500 километрах от японского полуострова Ога.

После этого новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил возможность военных действий против Северной Кореи.

"Конечно, мы не хотим доводить дело до военного конфликта. Но очевидно, что если Северная Корея предпримет действия, которые будут угрожать южнокорейским или нашим войскам, то ответ будет адекватным. Если ее программа вооружений достигнет настолько угрожающего уровня, что потребует от нас военных действий, то у нас есть и этот вариант", - сказал Тиллерсон в ходе визита в Сеул.

В начале февраля новый глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан "сокрушительный ответ".

Президент США Дональд Трамп незадолго до инаугурации говорил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, и раскритиковал Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР.

Северокорейская ракетная программа разрабатывается в строгой секретности. Судить о ней приходится в основном по данным, полученным в ходе отслеживания параметров пусков.