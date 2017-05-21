Северная Корея запустила очередную ракету, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию Генштаба страны.

ТАСС передает, что сообщения подтвердили и в Японии: там правительство открыло кризисный штаб при канцелярии премьер-министра и занимается сбором и анализом поступающей информации.

Около 12:00 Yonhap сообщило, что запущенная ракета не была межконтинентальной баллистической ракетой. По данным японских военных, она летела в сторону Японского моря и, предположительно, не достигла исключительной экономической зоны этой страны.

Позже южнокорейский штаб рапортовал, что ракета пролетела около 500 км - для северокорейских испытаний это значительное расстояние.

14 мая КНДР провела ракетное испытание, которое США сочли самым успешным в истории: ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. По сведениям Тихоокеанского командования (PACOM) Вооруженных сил США, ракета упала в Японское море неподалеку от побережья Приморского края России. Военные РФ заявили, что отслеживали полет и могли ракету "гарантированно нивелировать".

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета "Хвансон-12" "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку". Телевидение Северной Кореи отчиталось, что запуск прошел успешно под личным руководством председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета страны Ким Чен Ына.

Вскоре после испытания США отрядили к берегам Корейского полуострова еще один авианосец - Ronald Reagan проведет там совместные учения вместе с группой во главе с Carl Vinson.