Северная Корея запустила четыре ракеты в сторону Японского моря

КНДР утром в понедельник осуществила очередной ракетный запуск в сторону Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерство обороны Южной Кореи.

Как отмечается, запуск был произведен из района провинции Пхехан-Пукто, где располагается космодром Сохэ. Пока точно неизвестно, о ракете какого типа идет речь. В южнокорейском оборонном ведомстве считают, что это могла быть баллистическая ракета.

Генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга заявил, что японское правительство начало в срочном порядке собирать и анализировать информацию о новом запуске. Он также заявил, что речь идет о запуске не одной ракеты, а сразу четырех. При этом три снаряда упали в исключительную экономическую зону Японии.

Напомним, в феврале текущего года северокорейские военные запустили баллистическую ракету в направлении Японского моря. Ракета поднялась на высоту до 50 км и пролетела около 500 км, а затем упала в воду.

Примечательно, что февральский запуск произошел во время визита премьера Японии Синдзо Абэ в США. На совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом глава японского правительства заявил, что КНДР в очередной раз нарушила резолюции СБ ООН.

Ранее замдиректора по делам Северной Америки в МИД Северной Кореи Цой Кан Ир заявил: "Наши меры по укреплению ядерного арсенала носят по своей природе оборонительный характер, (их цель) защитить наш суверенитет и справиться с постоянным ядерным шантажом и угрозами США против нашей страны".

Вскоре после инцидента с ракетой Евросоюз принял документы, определяющие новые санкции против Северной Кореи. Инициатива ввела ограничения по сделкам с углем, железом и железной рудой, а также запретила импорт меди, никеля, серебра, цинка. Кроме того, ЕС ужесточил уже существующие ограничения в транспортном и финансовом секторах. Так, например, северокорейским дипломатическим миссиям в Европе теперь запрещается иметь в ЕС больше одного банковского счета, накладываются ограничения на использование недвижимого имущества.