Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Министерство обороны Южной Кореи сообщает, что ракета пролетела около 500 километров в сторону Японского моря, достигнув в апогее высоты в 500 километров.

Агентство Рейтер передает, что южнокорейские военные предполагают, что это могла быть баллистическая ракета "Родон" ("Нодон") среднего радиуса действия.

Запуск произошел в примерно в два часа ночи по московскому времени с с авиабазы в провинции Пхёнан-Пукто на западе Корейского полустрова.

Это первый пуск с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, и он произошел во время визита в Америку японского премьера Синдзо Абе.

Выступая на совместно йпресс-конференции Дональд Трамп осудил ракетный пуск и поддержал японского премьера. "Америка поддерживает Японию, это великий союзник, спопроцентно", - сказал Трамп.

Абе, в свою очередь, назвал пуск "недопустимым". Премьер добавил, что во время разговора с Трампом тот заверил его в своем стремлении еще больше украпить альянс двух стран.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего телеобращения 1 января сообщал, что Пхеньян вступил в последнюю стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

В своей речи Ким Чен Ын также назвал Северную Корею "военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг".

3 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан "сокрушительный ответ".

Президент США Дональд Трамп незадолго до инаугурации заявил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, и раскритиковал Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР.

Северокорейская ракетная программа разрабатывается в строгой секретности. Фактически, судить о ней приходится, в основном, по данным, полученным в ходе отслеживания параметров пусков.

Нынешний был девятым за последние десять месяцев. Как отмечают наблюдатели, в прошлом году КНДР проявляла беспрецедентный уровень активности.

В ходе самой удачной, сентябрьской, попытки ракета пролетела 800 км и упала в Японское море. Предыдущий пуск 20 октября закончился неудачей.

По мнению американской разведки, в октябре Пхеньян вновь попытался провести пуск ракеты "Мусудан", собственной разработки. В прошлом КНДР не раз пыталась запустить "Мусудан", но чаще всего попытки кончались неудачей.

Многие эксперты считают, что корейская ракетная программа и программа создания ядерного оружия все-таки продвигаются вперед, и, несмотря на неудачи, в ближайшие несколько лет КНДР сможет получить более-менее надежный носитель с ядерной боеголовкой.